Цікаве відкриття зробили вчені в Тяньцзінському інституті біотехнологій, які пропонують перетворювати вуглекислий газ на цукор. Більше про це відкриття розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Що передбачає новий спосіб очищення повітря?

Китайські вчені пропонують перетворювати вуглекислий газ на метанол, а з нього уже робити сахарозу, тобто звичайний білий цукор. Це означає, що для отримання цукру не обов'язково вирощувати цукровий буряк. Однак головне – це допоможе зменшити кількість вуглекислого газу в повітрі.

Науковці використали метод, який передбачає реакції поза живими організмами у спеціальних умовах лабораторії, що дозволяє більш точно контролювати процеси.

Крім сахарози вчені змогли виготовити також фруктозу, крохмаль та сполуки, які використовують у виробництві ліків. Тобто це відкриває шлях до виготовлення їжі та ліків без вирощування рослин. Ба більше, такий процес не вимагає великої кількості енергії. Крім того, 86% сировини вдалося перетворити на цукри.



Викиди із заводів можна перетворити на цукор / Фото Pexels

Чому саме цукор? Велика його частка на китайському ринку є імпортною, тому це допоможе зробити ринок країни більш самостійним. А той факт, що зміни клімату ускладнюють роботу аграріям, наявність технології такого виготовлення їжі може стати справжнім порятунком.

Однак дослідники зазначають, що це поки що тільки лабораторний метод і для його масштабування потрібно ще докласти чимало зусиль.