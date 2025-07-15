Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки України.

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Як працюватиме національний стандарт для екоіндустріальних парків?

У Мінекономіки розповіли, що документ визначає чіткі критерії сталості та систему оцінювання для керуючих компаній індустріальних парків.

Цей крок дозволить розвивати нашу переробну промисловість. Статус екоіндустріального парку це індикатор для міжнародних інвесторів, що даний парк відповідає усталеним європейським стандартам, як і вироблена в ньому продукція,

– зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Що таке екоіндустріальний парк Екоіндустріальні парки – це індустріальні кластери, де підприємства взаємодіють між собою, обмінюючись ресурсами, енергією та відходами. Їхній розвиток є частиною стратегічної трансформації економіки України у межах плану Ukraine Facility, яка передбачає декарбонізацію, підвищення доданої вартості, ефективне використання ресурсів і підвищення конкурентоспроможності української промисловості.

В Україні запровадили національний стандарт для екоіндустріальних парків / Фото Unsplash

Національний стандарт встановлює систему оцінювання за рейтинговою шкалою:

"золотий";

"срібний";

"бронзовий".

Під час оцінювання враховуватимуть ефективність управління, сталість процесів і їхній вплив на довкілля.

Документ набуде чинності з 1 вересня 2025 року, однак уже зараз його положення можуть використовувати як ініціатори створення нових індустріальних парків, так і чинні керуючі компанії.