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Щорічне оновлення смартфонів – екологічна проблема

Згідно з дослідженням Harvard Business Review, штучний інтелект споживає тисячі мегават-годин електроенергії та викидає в атмосферу сотні тонн вуглецю. Це еквівалентно до щорічних викидів сотень домогосподарств.

Тренування ШІ-моделей також спричиняє значне споживання прісної води. У міру ускладнення ШІ та конкуренції витрати на обчислювальні потужності тільки зростають, посилюючи проблему.

Дата-центри – прихована загроза довкіллю

Великі ШІ-системи зазвичай розміщуються у дата-центрах, які споживають колосальні обсяги енергії та ресурсів. Наприклад, один сервер вагою близько 2 кілограмів потребує до 800 кілограмів сировини.

Крім того, охолодження таких центрів вимагає величезної кількості води – ресурсу, який дедалі більше стає дефіцитним.

Дата-центри споживають колосальну кількість ресурсів для роботи / Фото Pexels

Також дата-центри продукують електронні відходи, які містять небезпечні речовини на кшталт ртуті та свинцю. Вони завдають значної шкоди екосистемам і тваринному світу, а їх утилізація на масштабному рівні – вкрай складне завдання.

ШІ потребує значної кількості енергоресурсів

Для роботи дата-центрів і ШІ потрібно багато енергії, здебільшого з невідновлюваних джерел – вугілля, газу та нафти. Саме ці джерела забезпечують до 75% глобальних викидів парникових газів, прискорюючи кліматичні зміни. Наразі дата-центри не готові повністю перейти на "зелену" енергію.

Виробництво гаджетів зі ШІ шкодить екології

Випуск пристроїв із вбудованим штучним інтелектом потребує великої кількості енергії та матеріалів, що додатково збільшує навантаження на навколишнє середовище.

Нові гаджети із вбудованим ШІ шкодять довкіллю / Фото Unsplash

Через високий попит на такі технології очікувати скорочення виробництва поки що не доводиться.

Цифрова активність і викиди

Згідно з даними Earth.org, веб-серфінг, соцмережі, стрімінг і відеоконференції можуть становити до 40% індивідуального вуглецевого бюджету. Один запит до ChatGPT витрачає вдесятеро більше електроенергії, ніж звичайний пошук у Google.

Ба більше, ШІ-огляди в пошуку Google потребують в 30 разів більше енергії, ніж простий пошук інформації. Водночас компанія запевняє, що завдяки технічним інноваціям нова технологія стала на 80% енергоефективнішою.