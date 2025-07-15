Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.
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Как будет работать национальный стандарт для экоиндустриальных парков?
В Минэкономики рассказали, что документ определяет четкие критерии устойчивости и систему оценки для управляющих компаний индустриальных парков.
Этот шаг позволит развивать нашу перерабатывающую промышленность. Статус экоиндустриального парка это индикатор для международных инвесторов, что данный парк соответствует устоявшимся европейским стандартам, как и произведенная в нем продукция,
– отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Что такое экоиндустриальный парк
Экоиндустриальные парки – это индустриальные кластеры, где предприятия взаимодействуют между собой, обмениваясь ресурсами, энергией и отходами.
Их развитие является частью стратегической трансформации экономики Украины в рамках плана Ukraine Facility, которая предусматривает декарбонизацию, повышение добавленной стоимости, эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспособности украинской промышленности.
В Украине ввели национальный стандарт для экоиндустриальных парков / Фото Unsplash
Национальный стандарт устанавливает систему оценивания по рейтинговой шкале:
- "золотой";
- "серебряный";
- "бронзовый".
При оценке будут учитывать эффективность управления, устойчивость процессов и их влияние на окружающую среду.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года, однако уже сейчас его положения могут использовать как инициаторы создания новых индустриальных парков, так и действующие управляющие компании.