Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Смотрите также Корейские ученые с помощью ИИ нашли способ очищать ядерные отходы

Как будет работать национальный стандарт для экоиндустриальных парков?

В Минэкономики рассказали, что документ определяет четкие критерии устойчивости и систему оценки для управляющих компаний индустриальных парков.

Этот шаг позволит развивать нашу перерабатывающую промышленность. Статус экоиндустриального парка это индикатор для международных инвесторов, что данный парк соответствует устоявшимся европейским стандартам, как и произведенная в нем продукция,

– отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Что такое экоиндустриальный парк Экоиндустриальные парки – это индустриальные кластеры, где предприятия взаимодействуют между собой, обмениваясь ресурсами, энергией и отходами. Их развитие является частью стратегической трансформации экономики Украины в рамках плана Ukraine Facility, которая предусматривает декарбонизацию, повышение добавленной стоимости, эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспособности украинской промышленности.

В Украине ввели национальный стандарт для экоиндустриальных парков / Фото Unsplash

Национальный стандарт устанавливает систему оценивания по рейтинговой шкале:

"золотой";

"серебряный";

"бронзовый".

При оценке будут учитывать эффективность управления, устойчивость процессов и их влияние на окружающую среду.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года, однако уже сейчас его положения могут использовать как инициаторы создания новых индустриальных парков, так и действующие управляющие компании.