Открытие сделать ученые из Корейского передового института науки и технологий в сотрудничестве с Корейским исследовательским институтом химических технологий. Как ИИ помогает в очистке ядерных отходов – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как ИИ помогает в очистке ядерных отходов

С помощью эксперимента удалось найти способ избавиться от изотопа йода – И-129, который является особенно вредным, поскольку период его распада составляет аж более 15 миллионов лет. При этом он легко распространяется в воде. Поэтому целью ученых стало создание материала, который бы очищал воду от вредных частиц этого йода.

Для создания материала ученые использовали Искусственный интеллект, в который загрузили различные данные о комбинации материалов и ИИ быстро нашел лучший вариант. Им стала смесь меди, хрома, железа и алюминия. Такое сочетание оказалось довольно эффективным, потому что удаляет из воды более 90% радиоактивного йода. Это гораздо эффективнее чем популярный метод очистки серебром.



С помощью нового материала можно бороться с загрязнениями воды от АЭС / Фото Pexels

ИИ сэкономил время, ведь ученые проверили лишь 16% от всех возможных комбинаций для поиска эффективного материала. То есть Искусственный интеллект показал, что может экономить время и деньги.

Сейчас команда исследователей работает над патентом новой технологии и ищут партнеров, чтобы создавать порошки и фильтры для очистки воды на ядерных объектах.