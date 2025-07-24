Великий Луг, часть территории Каховского водохранилища, восстанавливается, а экосистемы там развиваются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что изменилось в Великом Луге?

Рабочая группа по экологическим последствиям войны в Украине обнародовала очередной отчет о ситуации. Согласно ему, экосистемы, пострадавшие из-за уничтожения Каховской ГЭС, сейчас находятся на этапе восстановления. Это может иметь положительные последствия для Украины.

Что такое Великий Луг? Это историческое название местности в Днепровских плавнях, которая считается колыбелью запорожского казачества. Великий Луг занимал значительную территорию: был примерно 20 километров в ширину и 100 километров в длину. Он также был богат на флору и фауну. Здесь росли лиственные леса – дубы, осины и ивы – и простирались многочисленные луга, изрезанные протоками, озерами и болотами. Здесь также жили зайцы, дикие свиньи, куницы, волки, лисы, олени, рыба.

На месте водохранилища начали расти деревья, а также там нашли приют редкие виды животных. В частности, там появились дикие кабаны и другие. Определенные виды рыбы также начали возвращаться туда. Их не фиксировали там более 70 лет.



В Великом Лугу изменения / Скриншот из видео

Такая экосистема может значительно улучшить положение Украины. В частности, это касается и обязательств перед Евросоюзом по восстановлению речных систем. Такое восстановление может стать крупнейшим проектом в Европе.

Кроме этого, в отчете предположили, что это будет иметь значение и для климата. Восстановление такого количества растений и деревьев поможет поглощать больше углерода и в целом повлиять на определенные климатические процессы и тенденции.

К слову, уровень углекислого газа в атмосфере Земли превысил 430 частей на миллион в мае 2025 года, впервые достигнув такого уровня в истории наблюдений. Это вызывает глобальное потепление, меняет климатические условия и влияет на частоту экстремальных погодных явлений, а также имеет потенциальные риски для здоровья человека.