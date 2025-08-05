Цей суперакумулятор зможе забезпечувати електроенергією мільйон домогосподарств протягом години. Більше про цей проєкт розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Якими є масштаби нового акумулятора?

Австралія запускає цей акумулятор для того, щоб стабілізувати енергетичну систему. Потужність цієї батареї – 850 мегаватів та 1 680 мегават-годин і вона займає площу 14 гектарів. Причиною спорудження акумулятора став план уряду закрити вугільні електростанції до 2035 року, що може спричинити тиск на енергетику країни.

Батарею спорудили на центральному узбережжі Нового Південного Уельсу. Основна його місія – забезпечувати безперебійне електропостачання у випадку відключень світла та інших непередбачуваних перебоїв. Водночас керівництво компанії EnergyCo, яка відповідає за проєкт, каже, що це перший, проте не останній такий акумулятор.



Найбільший у світі акумулятор / Фото Akaysha Energy

Створення подібних акумуляторів стало необхідністю не лише через урядові плани щодо вугільної енергетики, але й для функціонування станцій, що генерують енергію з відновлювальних джерел. Основною проблемою "зеленої енергетики" зараз є брак акумуляторів, які можуть утримувати цю енергію та розподіляти її за потреби. Адже головною особливістю альтернативної енергетики є те, що генерація енергії є непостійною і залежить від різних чинників.