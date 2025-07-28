Повідомляє 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Що відомо про відкриття вчених?

Доцентка Стенфордського університету Тіціана Ваноріо разом із командою дослідників створила новий тип цементу з надзвичайно низьким вуглецевим слідом. Науковці спиралися на спостереження римського автора Плінія Старшого, зроблені ще у 79 році нашої ери.

У своїх працях Пліній описував здатність вулканічного попелу тверднути при взаємодії з водою. Ця властивість допомагає зводити споруди, які мають вражаючу міцність, наприклад, грецький Пантеон, чий бетонний купол стоїть уже майже 2 000 років.

Вчені створили новий вид цементу / Фото Unsplash

Сьогодні цемент служить основою для будівництва хмарочосів. Однак його виробництво потребує нагрівання вапняку до понад 1 400 градусів Цельсія і подальшої кальцинації, що супроводжується значним викидом вуглекислого газу – приблизно 8% від загального обсягу світових викидів. Це робить цемент однією з головних причин глобального потепління.

У виданні зауважили, що раніше під супервулканом Кампі Флегрей на півдні Італії, була знайдена армована волокном порода, схожа на бетон. Вона стала причиною того, що земля під містом Поццуолі піднялася на кілька метрів у 1980-х роках.

Ваноріо черпала натхнення в Поццуолі і відкрила спосіб обробки суміші, використовуючи гірські породи, що трапляються набагато частіше, ніж звичайний вулканічний попіл, і вже піддалися природному нагріванню.

Після цього процесу породи більше не містять карбонат, який виділяє вуглекислий газ при нагріванні.

Земля робить це. Мене надихнуло те, як природа цементує каміння, але разом із колегами ми використали наукові та інженерні досягнення, щоб просунутися далі,

– розповіла дослідниця.

Новий матеріал не шкодить екології / Фото Unsplash

Лабораторія Ваноріо розробила спосіб, що дозволяє перетворювати подрібнені вулканічні породи на новий тип цементу, в якому природним чином утворюються крихітні волокна – подібно до того, як у природі утворюються камені.

У чому особливість нового матеріалу?

На відміну від звичайного бетону, міцність якого забезпечують сталеві арматурні стрижні, новий матеріал формує власну внутрішню структуру.

Ваноріо та її команда навіть заснували компанію, яка використовуватиме цю стенфордську технологію для виведення на ринок екологічно чистого цементу.

У виданні зауважили, що повернення до стародавніх знань задля подолання сучасних екологічних викликів – це не лише захопливий, а й надзвичайно важливий крок у майбутнє.

До слова, корейські вчені знайшли ефективний матеріал для очищення ядерних відходів. У цьому їм допоміг штучний інтелект.