Таковы результаты нового исследования Австралийского национального университета, Университета Нового Южного Уэльса и ведущих антарктических исследовательских центров Австралии. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Чем грозит таяние ледников Антарктиды?

По данным ученых, особенно под угрозой сейчас находится Западно-Антарктический ледовый щит. И причиной этого является глобальное потепление. Если он растает полностью, то уровень океана поднимется аж на 3 метра, что грозит тем, что многие прибрежные территории по всему миру просто уйдут под воду.

Из-за таких изменений в Антарктиде может сильно ударить по Австралии. Кроме подтоплений, изменения в Южном океане приведут к тому, что он сможет удалять меньше углекислого газа из атмосферы. Как следствие – в Австралии будет намного жарче. Такие климатические изменения возможны и на других континентах.

Кроме того, уничтожение ледового покрова Западно-Антарктического щита может привести к вымиранию императорских пингвинов, тюленей и отдельных видов фитопланктона. А это приведет к необратимым изменениям во флоре и фауне.



Таяние ледников приведет к необратимым изменениям в экологии / Фото Pexel

Ученые говорят, что единственный способ предотвратить такое развитие событий – сократить выбросы углекислого газа, чтобы ограничить темпы глобального потепления.