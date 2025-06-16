Сигналы из-подо льда

Используя детектор космических частиц, подвешенный на тросах в прорубленной во льду камере, ученые обнаружили загадочные сигналы, которые, согласно официальному пресс-релизу, "бросают вызов современному пониманию физики частиц". Прибор, зафиксировавший аномалию, является частью комплекса инструментов под названием Антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA), сообщает 24 Канал.

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Обычно эта система обнаруживает частицы из космоса, отражающиеся от земли. Поэтому команда была крайне удивлена, когда данные показали, что сигналы поступают из-под горизонта. Стефани Виссел, доцент физики и астрономии в Пенсильванском университете и участница команды ANITA, рассказала, что исследователи искали крошечные, лишенные электрического заряда частицы нейтрино, когда наткнулись на эти странные волны.

Радиоволны, которые мы обнаружили, находились под очень крутыми углами – примерно на 30 градусов ниже поверхности льда,

– говорит Виссел в пресс-релизе.

Ученые говорят, что не имеют объяснения этим аномалиям, но они, вероятнее всего, не являются нейтрино.

Проблема с нейтрино, которых чрезвычайно много во Вселенной, заключается в том, что существует крайне мало инструментов, достаточно чувствительных для их обнаружения. Через нас ежесекундно пролетают миллиарды нейтрино, но они почти не взаимодействуют с материей.

Сравнив показатели ANITA с другими детекторами, команда убедилась, что наблюдает нечто совсем другое. Стефани Виссел выдвинула теорию, что вблизи льда может возникать неизвестный эффект распространения радиоволн, однако пока ни она, ни кто-либо другой не может дать точный ответ.

Поскольку проекту ANITA вскоре исполнится 20 лет, NASA, Университет штата Пенсильвания и другие учреждения уже работают над созданием более чувствительного прибора PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations). Новый детектор будет больше и лучше приспособлен для поиска мелких частиц. Ученые надеются, что он поможет уловить больше аномалий и наконец понять их природу.