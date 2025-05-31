Золото на поверхности

Изучая изотопы рутения в вулканических породах, ученые поняли, что драгоценные металлы, среди которых и золото, происходят из ядра Земли и постепенно поднимаются сквозь мантию благодаря конвективной магме. Образцы с Гавайских островов обнаружили повышенное содержание рутения-100, чего не наблюдали в окружающей мантии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Геохимик Нильс Месслинг из Геттингенского университета отмечает, что когда ученые получили первые результаты, то поняли, что "буквально наткнулись на золото". Несмотря на то, что количество золота в земной коре незначительно по сравнению с общими запасами, именно оно стало подтверждением постоянного притока материалов из самых глубоких слоев планеты. Но не стоит надеяться, что мы сможем добывать это золото.

По оценкам ученых, более 99% золота принадлежит металлическому ядру – его хватило бы, чтобы создать сплошной слой толщиной 50 сантиметров по всей суше. Во время формирования Земли тяжелые элементы оседали в недрах в процессе дифференциации, а впоследствии метеоритная бомбардировка добавила еще больше драгоценных металлов в кору.

Разработанные Месслингом методы позволили обнаружить крошечные различия в изотопном составе рутения, доказывая, что сидерофильные элементы – палладий, родий, платина и золото – продолжают мигрировать из ядра. Эта находка проливает новый свет на геохимические процессы и показывает, что внутренние слои Земли более активны и не так изолированы, как считали ранее.

Геохимик Маттиас Виллбольд добавляет, что теперь можно доказать: сотни квадриллионов тонн перегретого материала на границе ядра и мантии поднимаются к поверхности, формируя островные дуги, такие как Гавайи. Это открытие позволяет глубже понять эволюцию не только нашей планеты, но и других каменистых миров, которые сохранили активность.