В частности, в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10. Отмечалось, что вместе с волной тепла она была занесена на территорию Украины из Средиземноморья.

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В Киеве небо покрыло песчаной бурей

В сети жители столицы публикуют впечатляющие кадры. В Киеве все небо охватили облака, в воздухе фиксируются частицы песчаной бури, которая на днях охватила нашу страну. Сообщалось, что такая пыль прибыла в Европу из африканской Сахары.

В Киеве небо охватила пыль: смотрите видео

По словам очевидцев, в воздухе ощущается тяжесть, а иногда дышать просто невозможно. В частности, в городе фиксируют сильные порывы ветра.

В столице бушует буря: смотрите видео

Сообщается, что порывы ветра вырывают деревья, срывают крыши домов.

Сильный ветер в Киеве вырывает деревья с корнями: смотрите видео

Кое-где даже можно увидеть опрокинутые мусорные баки.

Непогода охватила все районы столицы: смотрите видео

В то же время подобную непогоду наблюдают и в других регионах Украины. Так, буря охватила Одесскую, Винницкую и другие области нашего государства.

Сильная буря распространяется по Украине: смотрите видео

Заметим, что по данным синоптиков, на Украину также надвигаются ливни и гроза.

В сети обнародовали кадры бури: смотрите видео

В КГГА обнародовали предупреждение

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице в течение ближайших 2 часов с удержанием до конца суток 2 апреля ожидается гроза, а также порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Отмечается, что завтра, 3 апреля, в столице ожидают порывы ветра 15-20 метров в секунду. В городе объявлен І уровень опасности.

В столице ветер срывает крыши домов: смотрите видео

Ввиду сильного ветра, придерживайтесь следующих правил безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, что не закреплены и могут упасть на улицу.

Каких еще рекомендаций следует придерживаться в такую непогоду

До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от прогулок и проветривания помещений.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха дополнительно рекомендуется:

избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

В первую очередь следует позаботиться о здоровье аллергикам, людям с респираторными заболеваниями, детям и пожилым людям. Тем, кто имеет домашних любимцев, надо следить за их питьевым режимом, можно сделать влажную уборку и лучше прикрыть окна.