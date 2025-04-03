Також будуть заморозки та сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також У Карпатах на горі Піп Іван фіксують мороз та сильний вітер

Коли у квітні буде сніг

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 6 – 10 квітня.

6 – 7 квітня у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині очікуються помірні, а місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу.

Можливе тимчасове утворення снігового покриву висотою 3 – 15 сантиметрів, а на дорогах – ожеледиця.

Окрім того, у західних областях буде сильний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду.

Очікується, зниження нічної температури до заморозків 0 – 6 градусів нижче нуля, в Карпатах – до 10.

А уже 8 – 10 квітня холодна погода з нічними заморозками охопить більшу частину території України.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах,

– попереджають синоптики.

У ДСНС також закликали водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах та подбати про свою безпеку та тепло.