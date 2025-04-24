Но могут ли в мае снова ударить заморозки, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на май

Синоптик отметила, что заморозки в мае бывают, а иногда даже в июне есть такие примеры. Немного, но бывает. В частности, в архивах такие показатели зафиксированы.

Конечно, не обязательно, что они будут. Но исключать тоже пока не можем. Все в пределах прогнозируемого периода, то есть это неделя – 10 суток, – то, о чем можем говорить,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, пока наслаждаемся теплом. А дальше, 26 – 27 апреля, в Украине ожидается определенное изменение погодных процессов.

Добавила, пока что наслаждаемся теплом. А дальше, 26 – 27 апреля, в Украине ожидается определенное изменение погодных процессов.

"Насколько будет интенсивное снижение температуры внутри третьей декады апреля, уже будет видно где-то за 5 дней хотя бы до того дня", – отметила представительница Укргидрометцентра.

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Заморозки и снег в апреле

В первой декаде апреля в Украину пришло резкое похолодание. Ударили заморозки, местами даже до -10 градусов, а во многих областях выпал снег.

Синоптик отметила, что такие снижения температуры в апреле могут быть и каких-то рекордно низких значений фактически зафиксировано не было.

Некоторые метеостанции в отдельные дни могли зафиксировать, например, ночную температуру на несколько градусов ниже, чем когда-то наблюдалась на этой метеостанции. Однако это совсем единичные случаи.

Наталья Птуха подытожила, что такое похолодание в апреле бывает. В этом году была особенность, что март достаточно теплый и началась вегетация растений.

"Поэтому после +20 градусов, которые у нас были в марте, эти снижения до минусов в апреле немного смущают. Но чего-то очень аномального в этом нет. То есть такое в апреле случается", – подчеркнула синоптик.

Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22, на Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.