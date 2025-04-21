Но ждать ли заморозков в мае, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Заморозки в мае

Синоптик отметила, что заморозки в мае бывают, а иногда даже в июне. В архивах такие показатели зафиксированы.

Конечно, не обязательно, что они будут. Но исключать тоже пока не можем. Все в пределах прогнозируемого периода, то есть это неделя – 10 суток, – то, о чем можем говорить,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Кстати, представительница Укргидрометцентра рассказала, что до конца апреля снова ожидается похолодание. Так, снижение температуры прогнозируют с 26 – 27 апреля.

Птуха заметила, что сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока, а начиная с 26 апреля уже процессы меняются на северо-западные снова.

Поэтому ожидаем постепенное снижение температуры на 5 – 10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть теперь,

– сказала синоптик.

Уточнила, например, если днем 24 апреля ожидается +20 – +26 градусов, то позже кое-где уже может быть днем даже +10 – +15 градусов. Ночные заморозки пока не прогнозируют.

Пока эти процессы будут больше с облачностью и осадками, поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть. Но, конечно, будем уточнять, потому что это еще 10 дней до того момента,

– подчеркнула Птуха.

Синоптик добавила, что не бывает таких моментов, чтобы 20 градусов держалось всю весну и только шло на повышение. Всегда есть колебания температуры различной интенсивности. В какие-то годы оно более ощутимое, в какие-то – меньше.

"Пока у нас до 25 апреля стабильно тепло, а потом уже немножечко будет снижаться температура", – подытожила Наталья Птуха.

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в апреле, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса. На крайнем Юге и Львовщине местами -3 – -5 градусов.