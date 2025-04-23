Когда снова снизится температура, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Похолодание в Украине
В ближайшие дни погода еще порадует украинцев теплом. Так, по прогнозу синоптиков, 23 – 24 апреля ночью +8 – +14 градусов, днем даже до +21 – +26 градусов. Несколько прохладнее на Западе и побережье морей, – +16 – +22 градуса. В пятницу, 25 апреля, в большинстве областей +19 – +23.
Похолодание ожидается уже на выходных. Наталья Птуха рассказывала, что сейчас преобладают потоки с юга, юго-востока, а вот начиная с 26 апреля, уже процессы меняются на северо-западные снова.
Поэтому ожидаем постепенное снижение температуры на 5 – 10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть теперь,
– отметила синоптик.
Объяснила, то есть если 24 апреля еще будет +20 – +26 градусов, то дальше местами уже может быть только +10 – +15 градусов. Кстати, ночные заморозки пока не ожидаются.
Пока еще не прогнозируем, но будем наблюдать. Пока эти процессы будут больше с облачностью и осадками. Поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть,
– отметила Наталья Птуха.
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Похолодание в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра
Заморозки и снег в апреле
- В первой декаде апреля в Украине ударили заморозки, местами даже до -10 градусов. Также во многих областях выпал снег.
- Синоптик отмечала, что такие снижения температуры в апреле могут быть и каких-то рекордно низких значений фактически зафиксировано не было.
- Лишь некоторые метеостанции в отдельные дни могли зафиксировать, например, ночную температуру на несколько градусов ниже, чем когда-то наблюдалась на этой метеостанции. Однако это совсем единичные случаи.
- Наталья Птуха отметила, что такое похолодание в апреле бывает. В этом году была особенность, что март был достаточно теплым и началась вегетация растений.
- "Поэтому после +20 градусов, которые у нас были в марте, эти снижения до минусов в апреле немного смущают. Но чего-то очень аномального в этом нет. То есть такое в апреле случается", – подчеркнула синоптик.