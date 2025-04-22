Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

В ближайшие двое суток, 23 – 24 апреля, осадки будут в большинстве западных областей, также на Юго-Востоке, в четверг и на Севере.

Уже в пятницу, 25 апреля, кратковременные дожди пройдут по всей Украине. Местами также будут грозы. Заметим, сильных ливней синоптики пока не прогнозируют.

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Когда будут дожди по всей Украине / Скриншот с Укргидрометцентра

Вероятно, будет дождливо во всех областях и 26 апреля. Впрочем, в субботу ожидаются лишь небольшие осадки.

По предварительным прогнозам, в воскресенье в Украине снова будет преобладать погода без осадков. Только в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные дожди.

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Когда прекратятся дожди / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что до четверга осадков в Украине меньше.

"3 25 апреля осадков по территории Украины уже будет больше. Там будет царить больше поле пониженного атмосферного давления", – отмечала представительница Укргидрометцентра.