Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также На среду синоптики прогнозируют грозу и град во Львове
Дожди и грозы в Украине
В ближайшие двое суток, 23 – 24 апреля, осадки будут в большинстве западных областей, также на Юго-Востоке, в четверг и на Севере.
Уже в пятницу, 25 апреля, кратковременные дожди пройдут по всей Украине. Местами также будут грозы. Заметим, сильных ливней синоптики пока не прогнозируют.
Обратите внимание Похолодание еще будет: когда снова снизится температура
Когда будут дожди по всей Украине / Скриншот с Укргидрометцентра
Вероятно, будет дождливо во всех областях и 26 апреля. Впрочем, в субботу ожидаются лишь небольшие осадки.
По предварительным прогнозам, в воскресенье в Украине снова будет преобладать погода без осадков. Только в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные дожди.
Узнайте также Будут ли заморозки в мае
Когда прекратятся дожди / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что до четверга осадков в Украине меньше.
"3 25 апреля осадков по территории Украины уже будет больше. Там будет царить больше поле пониженного атмосферного давления", – отмечала представительница Укргидрометцентра.