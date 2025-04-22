Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил о том, что в среду – 23 апреля во Львове ожидается гроза с градом.

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Городской совет призывает львовян внимательно следить за прогнозом погоды и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных или непредвиденных ситуаций следует немедленно обращаться на "Горячую линию города" по номеру 15 – 80.