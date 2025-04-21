Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что будет с Митрополичьими садами

Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возьняк во время брифинга поделился планами относительно Митрополичьих садов, которые планируют сделать доступными для жителей и гостей города.

Речь идет о территории в центральной части Львова на склоне холма позади Собора Святого Юра, между улицами Ноябрьского Чина, Городоцкой, Шептицких и рядом с парком Франко.

Там бы было очень хорошо построить летний театр, где был бы какой-то джаз или хоры пели, чтобы сюда можно было прийти. Чтобы насыщать народ или музыкой, или пением, или чем-то подобным. Годы оно заброшено было и, слава Богу, что это произошло. Вы видите, как внизу мы сделали,

– рассказал Возьняк

По его словам, там остается немало работы – в частности, восстановление арки, обустройство дорожек, высадка клумб, деревьев и декоративных цветов. Все это планируют реализовать, чтобы жители имели комфортное место для отдыха.

Митрополичьи сады во Львове вернули церкви / Фото: Львовский городской совет

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городской совет совместно с департаментом архитектуры и управлением экологии предложит несколько опций по этой территории. Уже после этого церковь будет выбирать, какой вариант ей будет откликаться больше всего.

Я думаю, что это публичное пространство. Думаю, Митрополит Андрей тоже имел свои какие-то замыслы на это пространство. Вообще этот собор – это украшение города Львова. Отсюда феноменальный вид на город. Поэтому вся эта территория должна быть такой приветливой и для отцов, и для львовян,

– подчеркнул Садовый.

Напомним, в среду, 5 марта, стало известно об историческом решении по делу Митрополичьих садов. Именно тогда был подписан меморандум об окончательном возвращении этого исторического наследия УГКЦ.