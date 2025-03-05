Документ был заключен между городским советом, ОВА, Госспецсвязи, Концерном радиовещания и Львовской архиепархией УГКЦ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.
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Как будет проходить процесс передачи
Меморандум позволяет вернуть УГКЦ не только Митрополичьи сады, но и библиотеку Шептицкого.
Это больше, чем просто юридическое решение. Это восстановление справедливости и уважения к наследию нашего города. То, что когда-то было отобрано коммунистами, должно принадлежать его законным владельцам,
– подчеркнул мэр Львова.
Он добавил, что 6 марта на сессии Львовского городского совета вынесут решение, которое позволит городу выполнить свою часть обязательств.
В частности, коммунальный участок нижних Митрополичьих садов передадут ОВА в государственную собственность. Администрация также получит от Госспецсвязи здание библиотеки на улице Ноябрьского чина, 28. А Концерн радиовещания прекратит использование других двух участков Митрополичьих садов.
После этого в ОВА объединят все участки вместе и передадут Церкви.
"Ожидаю, что все стороны также будут действовать быстро и ответственно. Львов – это город, который уважает свою историю. И сегодня мы сделали важный шаг, чтобы эта история была честной", – подытожил Садовый.