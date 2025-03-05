Документ було укладено між міською радою, ОВА, Держспецзв'язку, Концерном радіомовлення та Львівською архиєпархією УГКЦ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Садового.

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Як проходитиме процес передачі

Меморандум дозволяє повернути УГКЦ не лише Митрополичі сади, а й бібліотеку Шептицького.

Це більше, ніж просто юридичне рішення. Це відновлення справедливості та поваги до спадщини нашого міста. Те, що колись було відібрано комуністами, має належати його законним власникам,

– наголосив мер Львова.

Він додав, що 6 березня на сесії Львівської міської ради винесуть рішення, яке дозволить місту виконати свою частину зобов'язань.

Зокрема, комунальну ділянку нижніх Митрополичих садів передадуть ОВА у державну власність. Адміністрація також отримає від Держспецзв'язку будівлю бібліотеки по вулиці Листопадового чину, 28. А Концерн радіомовлення припинить використання інших двох ділянок Митрополичих садів.

Після цього в ОВА об'єднають усі ділянки разом та передадуть Церкві.

"Очікую, що всі сторони також діятимуть швидко та відповідально. Львів – це місто, яке шанує свою історію. І сьогодні ми зробили важливий крок, щоб ця історія була чесною", – підсумував Садовий.