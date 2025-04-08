Заведение будет функционировать для помощи украинцами, пострадавших от войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Львова Андрея Садового.

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В Центре будут предоставлять полноценную помощь

Мэр Львова рассказал, что еще в 2024 году на месте нового Центра ментального здоровья были заросли.

А теперь новый, безбарьерный, человекоцентричный, профессиональный центр. Это особое пространство площадью 900 квадратных метров для украинцев, пострадавших от войны,

– сообщил он.

Центр обустроили так, что люди могли получить полноценную помощь. В частности, там разместили стационар на 40 коек, кабинеты для индивидуальной и групповой терапии. Среда – полностью безбарьерная.

Во Львове открыли Центр ментального здоровья / Фото Андрея Садового

"Этот центр – замечательный пример международной поддержки и дружбы. Благодаря нашему городу-побратиму Вюрцбурга, мэру Кристиану Шухарду и немецкому фонду DAFW, мы смогли создать современное пространство, где наши граждане получат профессиональную помощь для ментального восстановления", – добавил Андрей Садовый.

Он также рассказал, что во время строительства Центра сохранили почти все деревья, а еще – создали терапевтический сад. Планируется, что пациенты смогут участвовать в высадке новых растений, что будет иметь для них реабилитационный эффект.