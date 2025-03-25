Готовность к возобновлению полетов

Генеральный директор компании Йозеф Варади во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста" от аналитического центра We Build Ukraine, информирует 24 Канал.

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Варади подчеркнул, что Wizz Air имеет амбициозные планы относительно Украины и считает, что страна имеет большой потенциал в сфере авиаперевозок.

"Мы не только планируем летать в Украину, но и организовать рейсы из Украины, восстанавливая наши операционные базы", – отметил он.

Сеть маршрутов и прогнозируемый пассажиропоток

Авиакомпания уже разработала план создания сети из около 100 маршрутов в течение первых 6 месяцев после возобновления деятельности. Это позволит обеспечить годовой пассажиропоток на уровне 5 миллионов человек.

Переговоры с аэропортами Львова и Киева

"Мы уже готовы к запуску. Активно ведем переговоры с аэропортами во Львове и Киеве и вскоре планируем подписать коммерческое соглашение", – подытожил Варади.

Ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о намерении возобновить рейсы в Украину в течение 6 недель после объявления о прекращении огня. Компания уже разработала четкий план возвращения на украинский рынок и готова реализовать его, как только ситуация позволит.