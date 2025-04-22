Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду. Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив про те, що у середу – 23 квітня у Львові очікується гроза з градом.

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Міська рада закликає львів'ян уважно стежити за прогнозом погоди та дотримуватися заходів безпеки. У разі виникнення надзвичайних чи непередбачуваних ситуацій слід негайно звертатися на "Гарячу лінію міста" за номером 15 – 80.