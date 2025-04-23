Коли знову знизиться температура, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні

Найближчими днями погода ще порадує українців теплом. Так, за прогнозом синоптиків, 23 – 24 квітня вночі +8 – +14 градусів, удень навіть до +21 – +26 градусів. Дещо прохолодніше на Заході та узбережжі морів, – +16 – +22 градуси. У п'ятницю, 25 квітня, у більшості областей +19 – +23.

Похолодання очікується вже на вихідних. Наталія Птуха розповідала, що зараз переважають потоки з півдня, південного сходу, а ось починаючи з 26 квітня, уже процеси зміняються на північно-західні знову.

Тому очікуємо на поступове зниження температури на 5 – 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер,

– зазначила синоптикиня.

Пояснила, тобто якщо 24 квітня ще буде +20 – +26 градусів, то далі подекуди вже може бути лише +10 – +15 градусів. До речі, нічні заморозки поки що не очікуються.

Поки ще не прогнозуємо, але будемо спостерігати. Поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами. Тому і заморозків за таких умов не має бути,

– наголосила Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру

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