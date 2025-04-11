Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма та Суспільне.

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Снігопади паралізували рух на Півдні

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, від ранку було заборонено рух на дорогах:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро – Миколаїв (від міста Новий Буг до міста Миколаєва);

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від межі з Кіровоградською областю до міста Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (від міста Вознесенськ до міста Миколаєва).

Наразі на ділянках трас Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (Н-14) та Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (М-14) зняли обмеження. Водночас залишаються обмеження на ділянках автомобільних доріг:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 129+000 (від межі з Одеською областю до міста Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через місто Вознесенськ), км 143+000 – км 221+363 (в напрямку з міста Вознесенськ до міста Миколаїв).

Крім того, Кім наголосив, що заблокованою залишається ділянка біля села Нечаяне на Миколаївщині. Підйом дорогою заблокований автівками.

Що відбувається на дорогах Миколаївщини: дивіться відео

Комунальники продовжують розчищати дороги – більше у галереї

Схожа ситуація і на дорогах Херсонщини. Рятувальники повідомили, що вже надали допомогу 7 водіям, які застрягли на дорогах.

Люди застряють у заметах

Через аномальні снігопади у Миколаївській області водії застряють у заметах. Мовиться про легкові, вантажні автівки та бензовози. Наразі рятувальники разом з поліцейськими допомагають постраждалим від негоди.

Поліцейські допомагають водіям, які застрягли у заметах – більше у галереї

Крім того, на Миколаївщині тричі надавали допомогу каретам швидкої, які прямували до пацієнтів або везли хворих до лікарні. Так, у Миколаєві на Херсонському шосе медики їхали на виклик, але не змогли самостійно продовжити рух. Рятувальники оперативно прибули на місце та допомогли відбуксирувати карету швидкою.

Також у Баштанському районі медики везли жінку до лікарні з підозрою на інсульт. Дорога виявилася непроїзною, тому рятувальники оперативно відбуксирували карету швидкої з потерпілою.

До слова, Карпати накрила потужна хуртовина. У горах видимість мінімальна, а сніговий покров вже сягає 7 сантиметрів.