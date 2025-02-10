Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода 10 – 16 февраля

Так, под влиянием устойчивого и малоподвижного антициклона, в ближайшие несколько дней в нашей стране будет преобладать прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением. Осадков, как вот снега или дожди, не ожидается. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах -4...-10 градусов, а днем – от -4 до +4.

Только на выходных за счет активизации южных циклонов над Балканами и Черноморским регионом, погодные условия начнут постепенно меняться,

– уточняет Кибальчич.

По словам метеоролога, в субботу и воскресенье атмосферное давление существенно снизится. Также пройдут осадки – преимущественно в виде снега, в южной части местами с дождем. По данным Кибальчича снега будут умеренными, а порой даже значительные. Возможно налипание снега.

Температура воздуха на выходных ночью составит -2...-7, днем -3...+2. В южных областях и Крыму в субботу, и на Юге и Закарпатье в воскресенье примерно на 5 градусов теплее.