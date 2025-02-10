Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Якою буде погода 10 – 16 лютого

Так, під впливом стійкого та малорухомого антициклону, у найближчі кілька днів у нашій країні переважатиме прохолодна погода зі слабким вітром та високим атмосферним тиском. Опадів, як ось сніги чи дощі, не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі в середньому коливатиметься в межах -4...-10 градусів, а вдень – від -4 до +4.

Тільки на вихідних за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном, погодні умови почнуть поступово змінюватися,

– уточнює Кібальчич.

За словами метеоролога, у суботу та неділю атмосферний тиск суттєво знизиться. Також пройдуть опади – переважно у вигляді снігу, у південній частині місцями з дощем. За данними Кібальчича сніги будуть помірними, а часом навіть значні. Можливе налипання снігу.

Температура повітря на вихідних вночі становитиме -2...-7, вдень -3...+2. У південних областях і Криму у суботу, та на Півдні і Закарпатті у неділю приблизно на 5 градусів тепліше.