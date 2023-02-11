Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд розглядає можливість купівлі орендованих у Німеччини танків, щоб передати їх українцям. Кабмін також запропонував навчити українських солдатів поводитися з Leopard 2A6. Проте згодом щось змінилось.

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18 орендованих у Німеччини танків Україні не дадуть

Нідерланди не передаватимуть Україні 18 бойових танків Leopard 2A6, які країна орендує у Німеччини.

Про це заявила міністр оборони Карін Гільдур Оллонґрен у Палаті представників. Вона сказала, що ці танки "не передбачаються для доставки".

За її словами, уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки київському уряду і "це було військове рішення". Оллонґрен також сказала, що якби Берлін все одно вирішив надіслати ці танки, "ми б на це не повелися".

В Україну поїде сотня старих Leopard 1A5

Попри те, що Нідерланди не передадуть Україні Leopard 2A6, 8 лютого Оллонґрен повідомила, що Нідерланди разом із Німеччиною та Данією передадуть Києву щонайменше сотню старих бойових танків Leopard 1A5. Вона додала, що їх необхідно відправити в Україну якнайшвидше.

Також зауважимо, що Україна подала запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Міністерка оборони країни не виключає, що в довгостроковій перспективі Україна таки їх отримає. Однак, за словами Оллонґрен, зараз виконати цей запит нелегко: