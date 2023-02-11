Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство рассматривает возможность покупки арендованных у Германии танков, чтобы передать их украинцам. Кабмин также предложил научить украинских солдат обращаться с Leopard 2A6. Однако впоследствии что-то изменилось.

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18 арендованных у Германии танков Украине не дадут

Нидерланды не будут передавать Украине 18 боевых танков Leopard 2A6, арендованных страной у Германии.

Об этом заявила министр обороны Карин Гильдур Оллонгрен в Палате представителей. Она сказала, что эти танки "не предусматриваются для доставки".

По ее словам, правительство Германии решило не передавать эти танки киевскому правительству и "это было военное решение". Оллонгрен также сказала, что если бы Берлин все равно решил послать эти танки, "мы бы на это не повелись".

В Украину поедет сотня старых Leopard 1A5

Несмотря на то, что Нидерланды не передадут Украине Leopard 2A6, 8 февраля Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Киеву как минимум сотню старых боевых танков Leopard 1A5. Она добавила, что их необходимо отправить в Украину как можно быстрее.

Также заметим, что Украина подала запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Министр обороны страны не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина их получит. Однако, по словам Оллонгрен, сейчас выполнить этот запрос нелегко: