Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что защитники смогут более эффективно уничтожать угрозы с воздуха.

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Кроме того, украинские войска будут получать еще больше боеприпасов и качественной подготовки.

Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба,

– сообщил Резников.

Обсудили предоставление танков

По словам министра, 16 февраля украинская делегация в Брюсселе обсудила с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". По результатам разговоров сделали несколько важных выводов.

"Я благодарю всех партнеров за помощь Украине. Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины министру обороны США Ллойду Остину за лидерство в формате "Рамштайн", – подчеркнул Резников.

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Кроме того, он поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, украинской делегации и Миссии Украины при НАТО.

"Возвращаемся домой. Нас ждет много дел. Приближаем победу неустанно", – добавил Резников.

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Резников рассказал, что коалиция стран в поддержку Украины увеличивается. По его словам, участие в саммите "Рамштайн" приняли делегации 54 стран.

Министр сообщил, что основной темой для обсуждения была быстрота, своевременность и стабильность помощи украинским военным. В настоящее время союзники обдумывают, как лучше обеспечить Силы обороны Украины, как обучать подразделения по освобождению временно оккупированных территорий Украины.

"Когда кто-то начинает говорить о рисках от поставок помощи для Украины, на самом деле в этом контексте существует только один риск – если зло победит. Это был бы очень показательный пример для других тоталитарных режимов", – добавил Резников.