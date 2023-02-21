Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, именно ядерной угрозой и измеряется смелость Путина выступить против всего мира.
Смотрите также Неактуально и растерянно, – у Зеленского прокомментировали выступление Путина
Очередные устрашения России
Олег Жданов объяснил, что недавно Россия объявила о внеплановых масштабных учениях со стратегическими ядерными силами.
"На сегодняшний день они привлекли два компонента: воздушную составляющую ядерной триады, о сухопутной пока нет данных", – отметил он.
По его мнению, сейчас развернута командная система боевого управления "Монолит" с двумя каналами связи.
"Основной канал двусторонний, то есть распорядок сверху вниз и сбор соответствующей информации снизу вверх", – подчеркнул военный эксперт.
По его словам, резервный канал системы управления все же односторонний.
Они предполагают, что войска, вероятно, отвечать им не будут. Однако они команды сверху вниз отправлять будут,
– рассказал он.
Олег Жданов сообщил, что норвежская разведка предоставила данные о том, что Россия разместила тактические ядерные средства на кораблях и подлодках Северного флота.
Также стало известно, что одна из атомных лодок получила боевое распоряжение выйти в район пусков ракет. В России полная боевая готовность. Это свидетельствует о наличии 24 часов до запуска ракет.
Олег Жданов рассказал, почему Запад не реагирует на ядерные устрашения со стороны России: смотрите видео
Почему Запад молчит
Олег Жданов подчеркнул, что, несмотря на попытки Путина усилить страх у западных стран из-за угрозы ядерной опасности, они все же не реагируют на внеплановые учения и выходы лодок.
Сегодня это все выглядит очень даже смешно. Россия градус устрашения ядерным оружием уже перегрела. Он уже остывает и прошел свой апогей,
– объяснил военный эксперт.
По его мнению, всех это пугало летом и осенью, но уже не сейчас.
"Это выглядит смешно, потому что в сказке мальчик прибегал и говорил, что волки напали на стадо. Село бегало трижды, пыталось сдерживать нападение волков, а их все не было. Когда они реально напали, никто уже не побежал", – рассказал Жданов. .
Поэтому, по его словам, у Путина есть дилемма.
Какая угроза сейчас перед миром
Олег Жданов рассказал, если Владимир Путин произведет пуск баллистической ракеты в акваторию Атлантического океана в район Камчатки, как они это делали на учениях, то это будет выглядеть просто тупо. Однако есть и другая сторона медали.
Если у этой ракеты будет ядерная головная часть, даже тактическая, то Россия первая в мире нарушит эмбарго на проведение ядерных взрывов,
– объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что запрет на проведение ядерных взрывов действует уже более 30 лет. И даже Китай, производящий такое оружие, не отважился на решительные действия.
"Если Путин так смел и готов пойти друг против всего мира, повести Россию против всего мира, то пусть попробует. Сколько смелости у него на это хватит?" – добавил Жданов.
По его мнению, это патовая ситуация для Путина и его ядерной дубины.
Думаю, что даже в страшном сне нельзя представить и экономические, и политические последствия для России,
– отметил он.
По его словам, Путин уже утомил всех своими устрашениями и размахиванием ядерной дубиной.
Ядерный шантаж России: последние новости
- Россия вывела в море корабли военно-морских сил с ядерным потенциалом. Норвежская разведка оценила ситуацию.
- Страна-агрессорка продолжает угрожать ядерным оружием. К угрозам удался заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
- Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "Россия никогда не проиграет войны". А если это станет возможным, то от проигрыша его спасет "красная кнопка" Путина.
- 21 февраля во время своего обращения на федеральном собрании Владимир Путин не смог обойтись от традиционного ядерного шантажа.