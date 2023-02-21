Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, именно ядерной угрозой и измеряется смелость Путина выступить против всего мира.

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Очередные устрашения России

Олег Жданов объяснил, что недавно Россия объявила о внеплановых масштабных учениях со стратегическими ядерными силами.

"На сегодняшний день они привлекли два компонента: воздушную составляющую ядерной триады, о сухопутной пока нет данных", – отметил он.

По его мнению, сейчас развернута командная система боевого управления "Монолит" с двумя каналами связи.

"Основной канал двусторонний, то есть распорядок сверху вниз и сбор соответствующей информации снизу вверх", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, резервный канал системы управления все же односторонний.

Они предполагают, что войска, вероятно, отвечать им не будут. Однако они команды сверху вниз отправлять будут,

– рассказал он.

Олег Жданов сообщил, что норвежская разведка предоставила данные о том, что Россия разместила тактические ядерные средства на кораблях и подлодках Северного флота.

Также стало известно, что одна из атомных лодок получила боевое распоряжение выйти в район пусков ракет. В России полная боевая готовность. Это свидетельствует о наличии 24 часов до запуска ракет.

Олег Жданов рассказал, почему Запад не реагирует на ядерные устрашения со стороны России: смотрите видео

Почему Запад молчит

Олег Жданов подчеркнул, что, несмотря на попытки Путина усилить страх у западных стран из-за угрозы ядерной опасности, они все же не реагируют на внеплановые учения и выходы лодок.

Сегодня это все выглядит очень даже смешно. Россия градус устрашения ядерным оружием уже перегрела. Он уже остывает и прошел свой апогей,

– объяснил военный эксперт.

По его мнению, всех это пугало летом и осенью, но уже не сейчас.

"Это выглядит смешно, потому что в сказке мальчик прибегал и говорил, что волки напали на стадо. Село бегало трижды, пыталось сдерживать нападение волков, а их все не было. Когда они реально напали, никто уже не побежал", – рассказал Жданов. .

Поэтому, по его словам, у Путина есть дилемма.

Какая угроза сейчас перед миром

Олег Жданов рассказал, если Владимир Путин произведет пуск баллистической ракеты в акваторию Атлантического океана в район Камчатки, как они это делали на учениях, то это будет выглядеть просто тупо. Однако есть и другая сторона медали.

Если у этой ракеты будет ядерная головная часть, даже тактическая, то Россия первая в мире нарушит эмбарго на проведение ядерных взрывов,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что запрет на проведение ядерных взрывов действует уже более 30 лет. И даже Китай, производящий такое оружие, не отважился на решительные действия.

"Если Путин так смел и готов пойти друг против всего мира, повести Россию против всего мира, то пусть попробует. Сколько смелости у него на это хватит?" – добавил Жданов.

По его мнению, это патовая ситуация для Путина и его ядерной дубины.

Думаю, что даже в страшном сне нельзя представить и экономические, и политические последствия для России,

– отметил он.

По его словам, Путин уже утомил всех своими устрашениями и размахиванием ядерной дубиной.

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