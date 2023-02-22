Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. В частности, российский диктатор объявил, что государство приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
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На Западе уже понимают, что глава Кремля готовится к большой войне.
"Путин подвел мир к тому, что быть "чуть-чуть беременным" больше нельзя. Нужно очень четко определяться. Мир имеет опыт, что делать с теми, кто потерял рассудок и решил изменить мировой порядок", – отметил Рыбачук.
Опыт Второй мировой войны
Показательным примером является Вторая мировая война. Тогда Германия решила завоевать полмира, а Япония поддержала Берлин и начала строить свою империю на Востоке.
Все кончилось тем, что их разгромили. Так же нужно с Россией – разбить до конца, а потом демилитаризовать, забрать оружие, изменить конституцию. Мир знает, что делать,
– отметил Рыбачук.
Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" отметил, что противники решительных действий в отношении России могут возразить, мол, во времена Второй мировой не было ядерного вооружения.
"Путин фактически повторил путь Гитлера, только с ядерным оружием", – подчеркнул Рыбачук.
Олег Рыбачук рассказал, какой должна быть реакция Запада на шантаж Кремля: смотрите видео
Почему Запад не может дальше поддаваться на ядерный шантаж
Если мир не будет реагировать на ядерный шантаж со стороны Кремля, это означает, что ведущие страны соглашаются с тем, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея будут определять ряд важных вещей, в частности:
- что такое добро и зло;
- что такое суверенитет;
- что означает мир;
- каким должен быть мировой порядок.
"Готов ли демократический мир к этому готов? Я очень сомневаюсь. Но нельзя будет дальше поддаваться на этот шантаж", – подчеркнул Рыбачук.
"НАТО боится ядерных угроз больше, чем безъядерная Украина"
Аналитик отметил, что Украина в этом вопросе снова оказывается на передовых позициях. Украинцы уже год уничтожают российских оккупантов. Более того, как рассказал Рыбачук, львиная доля населения Украины высказалась за то, чтобы продолжать борьбу с Россией, даже несмотря на угрозу тактического ядерного удара со стороны Кремля.
Это очень странно: нам угрожают ядерным оружием, и мы не боимся. А НАТО, в составе которого несколько ядерных государств, почему-то больше боится ядерного шантажа, чем безъядерная Украина,
– сказал Рыбачук.
Он добавил, что нельзя разрешить стране, имеющей ядерную "булаву", шантажировать весь мир.
Путин приостановил участие России в ДСНВ: коротко
- В МИД Украины заявили, что Россия продолжает свой ядерный шантаж, направленный на устрашение международного сообщества. Решение России о приостановлении участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – это очередной провокационный жест Кремля.
- В Вашингтоне прокомментировали заявление Путина о выходе из ДСНВ. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение безответственным. По его словам, несмотря на происходящее в мире, США готовы говорить о возобновлении соглашения по ядерному оружию. Штаты будут внимательно наблюдать за тем, "что на самом деле делает Россия".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чрезвычайно сожалеет об инициативе России прекратить участие в договоре. По его словам, день, когда Путин принял такое решение, войдет в историю как конец системы контроля ядерного вооружения в Европе после окончания холодной войны.