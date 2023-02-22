Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. В частности, российский диктатор объявил, что государство приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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На Западе уже понимают, что глава Кремля готовится к большой войне.

"Путин подвел мир к тому, что быть "чуть-чуть беременным" больше нельзя. Нужно очень четко определяться. Мир имеет опыт, что делать с теми, кто потерял рассудок и решил изменить мировой порядок", – отметил Рыбачук.

Опыт Второй мировой войны

Показательным примером является Вторая мировая война. Тогда Германия решила завоевать полмира, а Япония поддержала Берлин и начала строить свою империю на Востоке.

Все кончилось тем, что их разгромили. Так же нужно с Россией – разбить до конца, а потом демилитаризовать, забрать оружие, изменить конституцию. Мир знает, что делать,

– отметил Рыбачук.

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" отметил, что противники решительных действий в отношении России могут возразить, мол, во времена Второй мировой не было ядерного вооружения.

"Путин фактически повторил путь Гитлера, только с ядерным оружием", – подчеркнул Рыбачук.

Олег Рыбачук рассказал, какой должна быть реакция Запада на шантаж Кремля: смотрите видео

Почему Запад не может дальше поддаваться на ядерный шантаж

Если мир не будет реагировать на ядерный шантаж со стороны Кремля, это означает, что ведущие страны соглашаются с тем, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея будут определять ряд важных вещей, в частности:

что такое добро и зло;

что такое суверенитет;

что означает мир;

каким должен быть мировой порядок.

"Готов ли демократический мир к этому готов? Я очень сомневаюсь. Но нельзя будет дальше поддаваться на этот шантаж", – подчеркнул Рыбачук.

"НАТО боится ядерных угроз больше, чем безъядерная Украина"

Аналитик отметил, что Украина в этом вопросе снова оказывается на передовых позициях. Украинцы уже год уничтожают российских оккупантов. Более того, как рассказал Рыбачук, львиная доля населения Украины высказалась за то, чтобы продолжать борьбу с Россией, даже несмотря на угрозу тактического ядерного удара со стороны Кремля.

Это очень странно: нам угрожают ядерным оружием, и мы не боимся. А НАТО, в составе которого несколько ядерных государств, почему-то больше боится ядерного шантажа, чем безъядерная Украина,

– сказал Рыбачук.

Он добавил, что нельзя разрешить стране, имеющей ядерную "булаву", шантажировать весь мир.

Путин приостановил участие России в ДСНВ: коротко