Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Зокрема, російський диктатор оголосив, що його держава призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

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На Заході вже розуміють, що очільник Кремля готується до великої війни.

"Путін підвів світ до того, що бути "трішки вагітним" більше не можна. Потрібно дуже чітко визначатися. Світ має досвід, що робити з тими, хто втратив глузд і вирішив змінити світовий порядок", – зазначив Рибачук.

Досвід Другої світової війни

Показовим прикладом є Друга світова війна. Тоді Німеччина вирішила завоювати пів світу, а Японія підтримала Берлін і почала будувати свою імперію на Сході.

Усе закінчилося тим, що їх розгромили. Так само потрібно з Росією – розбити до кінця, а потім демілітаризувати, забрати зброю, змінити конституцію. Світ знає, що робити,

– зазначив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" зазначив, що противники рішучих дій щодо Росії можуть заперечити, мовляв, у часи Другої світової не було ядерного озброєння.

"Путін фактично повторив шлях Гітлера, тільки з ядерною зброєю", – наголосив Рибачук.

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Чому Захід не може далі піддаватися на ядерний шантаж

Якщо світ не буде реагувати на ядерний шантаж з боку Кремля, це означає, що провідні країни погоджуються з тим, що саме Росія, Іран, Китай та Північна Корея визначатимуть низку важливих речей, зокрема:

що таке добро і зло;

що таке суверенітет;

що означає мир;

яким має бути світовий порядок.

"Чи демократичний світ до цього готовий? Я дуже сумніваюся. Але не можна буде далі піддаватися на цей шантаж", – наголосив Рибачук.

"НАТО боїться ядерних погроз більше, ніж без'ядерна Україна"

Аналітик зазначив, що Україна у цьому питанні знову опиняється на передових позиціях. Українці вже рік знищують російських окупантів. Ба більше, як розповів Рибачук, левова частка населення України висловилася за те, щоб продовжувати боротьбу з Росією, навіть попри загрозу тактичного ядерного удару з боку Кремля.

Це дуже дивно: нам погрожують ядерною зброєю, і ми не боїмося. А НАТО, у складі якого є кілька ядерних держав, чомусь більше боїться ядерного шантажу, ніж без'ядерна Україна,

– сказав Рибачук.

Він додав, що не можна далі дозволити країні, яка має ядерну "булаву", шантажувати весь світ.

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