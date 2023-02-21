На це миттєво відреагували в Україні. МЗС закликало вжити термінових заходів та зупинити "ядерний шантаж" Росії.

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Росія влаштовує чергові провокації

Росія продовжує свій "ядерний шантаж", спрямований на залякування міжнародної спільноти. Рішення Росії щодо призупинення участі в Договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним жестом Кремля, вважають у МЗС.

Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу,

– констатували в українському МЗС.

Через це Україна вкотре закликала світ дати рішучу відповідь на поведінку Росії. У Міністерстві закордонних справ просять негайно вжити заходів для протидії російських маніпуляцій ядерною зброєю.

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