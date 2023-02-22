Однако испытание тяжелой ракеты было неудачным. Об этом журналистам рассказали два официальных лица США. По их словам, если бы оно удалось, Путин похвастался бы этим в своей речи 21 февраля.

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США не рассматривают это как эскалацию

Один из чиновников рассказал, что Россия заранее уведомила США о запуске ракеты через линию связи с российскими военными. Другой источник утверждает, что испытание не представляет опасности для Штатов, поэтому Америка не рассматривает его как аномалию или эскалацию.

Путин в своем выступлении не упомянул о запуске. Опять же – вероятно, из-за провала. Однако диктатор официально объявил, что Россия приостановит участие в Новом договоре по сокращению ядерных вооружений с США. Это поставило под угрозу последний пакт, регулирующий 2 крупнейших ядерных арсенала в мире.

Что известно о ракете "Сармат"

Межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" на Западе прозвали "Сатана 2", потому что она способна доставлять несколько ядерных боеголовок. Ракета имеет массу 200 тонн. Ее разработали в входящем в Роскосмос Государственном ракетном центре имени Макеева.

К слову, "Сарматом" Путин пугает чуть ли не в каждой своей речи, когда говорится о теме ядерного арсенала. Еще летом диктатор угрожал, что к концу 2022 года баллистическая ракета станет на боевое дежурство.