так, этих танков просто не существует. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Николай Саламаха.

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Танков "Армата" не существует

Танков Т-14 "Армата" не существует, есть только 3 – 4 экспериментальных образца, которые так и не прошли государственные испытания,

– сказал военный эксперт.

По его словам, на самом деле у россиян есть 12 макетов этих танков. Они участвовали в военных парадах страны-агрессора с 2015 года, но ежегодно "Армат" становилось все меньше. Так, на последнем параде в 2021 году россияне использовали только 3 макета так называемых самых "современных" танков.

Итак, все вбросы российских пропагандистов и угрозы перебросить "Армату" на поле боя лишь бессмысленной шумихой людей, совершенно не понимающих реальное положение российского производства танков.

Саламаха заметил, что российских танков "Армата" не существует: смотрите видео

Что известно о мифическом оружии россиян

Танк Т-14 "Армата" считается самым современным вооружением российских захватчиков. Кроме того, в России даже рассматривают вариант перебросить их в Украину. По информации россиян, Т-14 имеет следующие характеристики:

экипаж – 3 человека;

масса – 48 тонн;

двигатель 1350 – 1800 л. с.;

максимальная скорость по шоссе 80 – 90 километров в час;

запас хода – 500 километров.

Скорее всего, "Армата" банально так и не появится на поле боя, ведь это будет просто избиение. Собственно, об этом говорит и британская разведка в своем отчёте от 25 января. С другой стороны, если россияне бросят в бой Т-14, это будет означать, что дела у них совсем плохи.

Кроме того, велика вероятность того, что самый "современный" российский танк не доедет до передовой, поскольку у него возникали трудности даже с тем, чтобы проехаться по Красной площади в России. Военный аналитик Алексей Гетьман вспомнил, как россияне хотели похвастаться танком, а он просто-таки заглох на площади.

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"Они пытались показать Т-14 на Красной площади, но он не смог проехать мимо мавзолея Владимира Ленина. Он заглох, его пришлось тянуть другим "очень современным" танком. Но этому "очень современному" танку не удалось потянуть заглохший супер-танк", – рассказал военный аналитик.