Це плануючі боєприпаси. Вони небезпечні тим, що окупанти можуть застосовувати їх не заходячи в наш повітряний простір. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чим небезпечна зброя

Як пояснив оглядач, ці бомби мають можливість планування до 50 кілометрів згідно з її характеристиками. "Наскільки вони відповідають дійсності — це інше питання. Тому що за 2022 рік ми вже бачили, багато російської техніки не відповідає характеристикам, заявленим у відкритих джерелах. Вони значно гірші", – зауважив Коваленко.

УПАБ 1500В використовуються фронтовими бомбардувальниками Су-34, які можуть скидати бомби на максимальних висотах — 14 і більше кілометрів.

Це проблема для нашої ППО, щоб знищувати самі Су-34. А ось знищити цю бомбу – це не крилата ракета – фактично неможливо. Отже, в цьому є реальна небезпека. Бомба має велику потужність вибуху,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Коваленка пригадав, як нещодавно біля Єнакієва був знищений Су-34. Бомбардувальник був оснащений УПАБ 1500В.

"Окупанти намагаються діяти саме з повітряного простору, до якого не дотягує наша ППО. Хоча, в Єнакієве дотягнулася", – акцентував Коваленко.

Втім, Росія представила цю бомбу лише у 2019 році, тому говорити про те, що у резерві може бути чимало одиниць – не доводиться.

Росіяни не мають такої лінії виробництва, щоб зробити тисячі типів озброєння, яке з'явилися нещодавно. Сьогодні в них дуже деградований і відсталий військово-промисловий комплекс, який не може забезпечувати ті самі масштаби виробництва, як за часів Другої світової війни, коли потрібно було сотні танків щодня, снаряди, боєприпаси і таке інше,

– стверджує Олександр Коваленко.

Тож ця бомба є в наявності у невеликій кількості. Але, підкреслює оглядач, загарбники використовуватимуть її для завдання ударів по прикордонних локаціях, саме на відстань планування та польоту. Таким чином вони імітуватимуть постійні терористичні дії вздовж кордону.