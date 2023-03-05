Это планирующие боеприпасы. Они опасны тем, что оккупанты могут применять их не заходя в наше воздушное пространство. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Чем опасно оружие

Как пояснил обозреватель, эти бомбы могут планировать до 50 километров в соответствии с их характеристикам. "Насколько они соответствуют действительности – это другой вопрос. Потому что за 2022 год мы уже видели, что много российской техники не соответствует характеристикам, заявленным в открытых источниках. Они значительно хуже", – отметил Коваленко.

УПАБ 1500В используются фронтовыми бомбардировщиками Су-34, которые могут сбрасывать бомбы на максимальных высотах – 14 и более километров.

Это проблема для нашей ПВО, чтобы уничтожать сами Су-34. А вот уничтожить эту бомбу – это не крылатая ракета – практически невозможно. Следовательно, в этом есть реальная опасность. Бомба имеет большую мощность взрыва,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Коваленко вспомнил, как недавно возле Енакиево был уничтожен Су-34. Бомбардировщик был оснащен УПАБ 1500В.

"Оккупанты пытаются действовать именно из воздушного пространства, до которого не дотягивает наша ПВО. Хотя, в Енакиево дотянулась", – акцентировал Коваленко.

Впрочем, Россия представила эту бомбу только в 2019 году, поэтому говорить, что в резерве может быть немало единиц – не приходится.

Россияне не имеют такой линии производства, чтобы сделать тысячи типов вооружения, которое появилось недавно. Сегодня у них очень деградированный и отсталый военно-промышленный комплекс, который не может обеспечивать те же масштабы производства, как во времена Второй мировой войны, когда требовалось сотни танков ежедневно, снаряды, боеприпасы и т.д.

– утверждает Александр Коваленко.

Так что эта бомба есть в наличии в небольшом количестве. Но, подчеркивает обозреватель, захватчики будут использовать ее для нанесения ударов по пограничным локациям, именно на расстояние планирования и полета. Таким образом, они будут имитировать постоянные террористические действия вдоль границы.