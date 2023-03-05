По словам экспертов, впервые с начала широкомасштабной войны оккупанты использовали эти боеприпасы несколько недель назад, атаковав объект в Черниговской области. На одном из обломков бомбы можно было увидеть маркировку, благодаря которой ясно, что это именно УПАБ-1500В.

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В чем особенность таких бомб

В первый раз Кремль показал УПАБ-1500В в 2019 году. Известно, что такое оружие предназначено для поражения высокозащищенных объектов, расположенных на расстоянии до 40 километров. Ее также называют управляемыми планирующими бомбами (индекс К029Б), имеющими вес около 1500 килограммов.

Высокая угроза применения УПАБ-1500В состоит в том, что она принадлежит к планирующим бомбам, оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 килограммов, что предназначено для поражения высокозащищенных объектов. Для сброса бомбы носитель должен подняться на высоту в 14 километров,

– написали в Defence express.

Также там отметили, что представило оружие государственное научно-производственное предприятие "Регион", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Это предприятие демонстрировало, кроме того, меньший по калибру боеприпас УПАБ-500В (индекс К08Б), который является уменьшенной копией УПАБ-1500В и весит 505 килограммов. Из них – 390 килограммов приходится на боевую часть.

Обратите внимание! Пока использование врагом этих бомб является единичным явлением. Собственно применение такого оружия делает уязвимыми носители, ведь им приходится подниматься на значительную высоту и они становятся хорошими целями для систем ПВО.

Путин пугает мир "Сарматами"

К этой теме вспомним, что с 2018 года Кремль заявляет о разработке "мегаопасных" ракет "Сармат", которые способны даже, по словам Путина, переносить ядерные заряды.

Собственно, говорить кремлевский диктатор может все что угодно, однако в большинстве своем его заявления не имеют никакого значения, ведь они далеки от реальной картины мира.