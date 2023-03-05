По данным военного портала Defense Express, ее обломки упали в Черниговской области. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, какие это бомбы и как их уничтожать, информирует 24 Канал.
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Что известно о новых пусках россиян
Они (оккупанты – 24 Канал) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров,
– заявил Юрий Игнат.
По его словам, вероятно, сбитый российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и атаковал Украину такими бомбами.
По словам Юрия Игната, именно поэтому сейчас речь идет о современных истребителях F-16 или других, которые могут доставать врага далеко. Они необходимы для того, чтобы защитить наши города и деревни.
Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что современные истребители, в частности F-16, нужны, чтобы:
- перехватывать управляемые авиационные бомбы;
- "отгонять" самолеты, совершающие запуски.
Спикер добавил, что комплексы ПВО Patriot и SAMP-T также могут уничтожать барражирующие бомбы России, однако таких установок нужно много, чтобы защитить Украину.
Новая российская бомба, обломки которой обнаружили на Черниговщине / Фото Defense Express
Что известно о новых бомбах на Черниговщине
- Военный портал Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что несколько недель назад зафиксировали использование Россией нового опасного вооружения – управляемых планирующих бомб УПАБ-1500В. Зафиксировали обломки этой бомбы в Черниговской области.
- Их вес – 1500 килограммов. Сбрасывать их можно в 40 километрах от цели. Для этого носитель должен подняться на высоту 14 километров.
- Эта бомба оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации, имеет боевую часть весом 1010 килограммов, которая предназначена для поражения высокозащищенных объектов. Другой производитель "ГНПП "Регион" показывал меньший по калибру боеприпас УПАБ-500В (индекс К08Б), который является уменьшенной копией УПАБ-1500В. Его вес – 505 килограммов, из которых 390 – боевая часть.