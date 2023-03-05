По данным военного портала Defense Express, ее обломки упали в Черниговской области. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, какие это бомбы и как их уничтожать, информирует 24 Канал.

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Что известно о новых пусках россиян

Они (оккупанты – 24 Канал) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров,

– заявил Юрий Игнат.

По его словам, вероятно, сбитый российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и атаковал Украину такими бомбами.

По словам Юрия Игната, именно поэтому сейчас речь идет о современных истребителях F-16 или других, которые могут доставать врага далеко. Они необходимы для того, чтобы защитить наши города и деревни.

Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что современные истребители, в частности F-16, нужны, чтобы:

перехватывать управляемые авиационные бомбы;

"отгонять" самолеты, совершающие запуски.

Спикер добавил, что комплексы ПВО Patriot и SAMP-T также могут уничтожать барражирующие бомбы России, однако таких установок нужно много, чтобы защитить Украину.



Новая российская бомба, обломки которой обнаружили на Черниговщине / Фото Defense Express

Что известно о новых бомбах на Черниговщине