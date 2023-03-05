Прежде всего, следует отметить, что враг для определения целей поражения использует все методы разведки, в частности радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую. Об этом и о том, сколько Кремль использует ракет, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Кремль скоро совсем останется без оружия
По словам Игната, путинские солдаты ежедневно используют от 30 до 40 ракет (всех типов, учитывая и С-300) для нанесения ударов по территории нашего государства. Вместе с тем нельзя ни в коем случае пренебрегать каждой воздушной тревогой, поскольку любая атака может стать массированной.
У россиян есть стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация. То есть идет определенное рассредоточение. Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома,
– подчеркнул спикер.
Кроме того, он вспомнил, что Россия сосредоточила немалый флот в Черном море. Некоторые корабли даже имеют ракеты типа "Калибр".
Воздушные Силы сбили вражеский Су-34
- Оккупанты зря думают, что им удастся своими ракетами запугать украинцев и заставить их сложить оружие. В частности, Воздушные силы нашего государства ежедневно ликвидируют вражескую технику и личный состав армии Путина.
- Кстати, не так давно ВСУ сбили вражеский летательный аппарат Су-34 вблизи Енакиево Донецкой области. Над городом после этого виднелся огромный столб дыма.
- Захватчики вынуждены были даже прятать свои самолеты, ведь понимали, если они этого не сделают, то останутся вообще без авиации.