Прежде всего, следует отметить, что враг для определения целей поражения использует все методы разведки, в частности радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую. Об этом и о том, сколько Кремль использует ракет, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Кремль скоро совсем останется без оружия

По словам Игната, путинские солдаты ежедневно используют от 30 до 40 ракет (всех типов, учитывая и С-300) для нанесения ударов по территории нашего государства. Вместе с тем нельзя ни в коем случае пренебрегать каждой воздушной тревогой, поскольку любая атака может стать массированной.

У россиян есть стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация. То есть идет определенное рассредоточение. Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома,

– подчеркнул спикер.

Кроме того, он вспомнил, что Россия сосредоточила немалый флот в Черном море. Некоторые корабли даже имеют ракеты типа "Калибр".

Обратите внимание! Как отметил Игнат, украинская авиация также работает очень активно. В то же время дипломаты продолжают вести переговоры с партнерами по предоставлению Вооруженным Силам истребителей – такое оружие поможет давать еще большую порку врагу.

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