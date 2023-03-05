Насамперед слід зауважити, що ворог для визначення цілей ураження використовує всі методи розвідки, зокрема, радіолокаційну, агентурну, повітряну і космічну. Про це та про те, скільки Кремль використовує ракет, розповів спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Кремль скоро зовсім залишиться без зброї
За словами Ігната, путінські солдати щодня використовують від 30 до 40 ракет для завдання ударів по території нашої держави. Разом з тим не можна в жодному разі нехтувати кожною повітряною тривогою, оскільки будь-яка атака може стати масованою.
У росіян стратегічна авіація, яка переміщається всією країною на далекий схід, і тактична авіація, що постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому,
– наголосив речник.
Окрім того, він згадав, що Росія зосередила кількісно чималий флот у Чорному морі. Деякі кораблі навіть мають ракети типу "Калібр".
Повітряні Сили збили ворожий Су-34
- Окупанти даремно думають, що їм вдасться своїми ракетами залякати українців та змусити їх скласти зброю. Зокрема, Повітряні сили нашої держави щодня ліквідовують ворожу техніку та особовий склад армії Путіна.
- До речі, не так давно ЗСУ збили ворожий літальний апарат Су-34 поблизу Єнакієво, що в Донецькій області. Над містом після цього виднівся величезний стовп диму.
- Загарбники змушені були навіть ховати свої літаки, адже розуміли, якщо вони цього не зроблять, то залишаться, взагалі, без авіації.