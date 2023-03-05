За даними військового порталу Defense Express, її уламки впали в Чернігівській області. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, які це бомби та як їх знищувати, інформує 24 Канал.
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Що відомо про нові пуски росіян
Вони (окупанти, – 24 Канал) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів,
– заявив Юрій Ігнат.
За його словами, ймовірно, збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 й атакував Україну такими бомбами.
За словами Юрія Ігната, саме тому наразі мовиться про сучасні винищувачі F-16 чи інші, які можуть діставати ворога далеко. Вони потрібні для того, щоб захистити наші міста та села.
Речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що сучасні винищувачі, зокрема F-16, потрібні, щоб:
- перехоплювати керовані авіаційні бомби;
- "відганяти" літаки, які роблять запуски.
Речник додав, що комплекси ППО Patriot та SAMP-T також можуть знищувати баражуючі бомби Росії, проте таких установок потрібно багато, щоб захистити Україну.
Нова російська бомба, уламки якої знайшли на Чернігівщині / Фото Defense Express
Що відомо про нові бомби на Чернігівщині
- Військовий портал Defense Express, посилаючись на власні джерела, повідомив, що декілька тижнів тому зафіксували використання Росією нового небезпечного озброєння – керованих плануючих бомб УПАБ-1500В. Зафіксували уламки цієї бомби в Чернігівській області.
- Їхня вага – 1500 кілограмів. Скидати їх можна за 40 кілометрів від цілі. Для цього носій має піднятися на висоту у 14 кілометрів.
- Також ця бомба оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації, має бойову частину вагою 1010 кілограмів, яка призначене для ураження високозахищених об'єктів. Інший виробник "ГНПП "Регион" показував менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В. Його вага – 505 кілограмів, з яких 390 – бойова частина.