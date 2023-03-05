За даними військового порталу Defense Express, її уламки впали в Чернігівській області. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, які це бомби та як їх знищувати, інформує 24 Канал.

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Вони (окупанти, – 24 Канал) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів,

– заявив Юрій Ігнат.

За його словами, ймовірно, збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 й атакував Україну такими бомбами.

За словами Юрія Ігната, саме тому наразі мовиться про сучасні винищувачі F-16 чи інші, які можуть діставати ворога далеко. Вони потрібні для того, щоб захистити наші міста та села.

Речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що сучасні винищувачі, зокрема F-16, потрібні, щоб:

перехоплювати керовані авіаційні бомби;

"відганяти" літаки, які роблять запуски.

Речник додав, що комплекси ППО Patriot та SAMP-T також можуть знищувати баражуючі бомби Росії, проте таких установок потрібно багато, щоб захистити Україну.



Нова російська бомба, уламки якої знайшли на Чернігівщині / Фото Defense Express

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