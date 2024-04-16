Ще у березні проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що його разом з дружиною буцімто намагалися вбити в Іспанії. Він також почав бідкатися, що іспанські силовики буцімто ще тиждень тому "знали, що буде спроба замаху".

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Буданов такими дрібницями не займається

Одне із пропагандистських агентств стверджує, що за даними їхніх "джерел", за спробою вбивства Шарія у березні нібито "стоять українські спецслужби". Зокрема, за словами російського видання, підготовкою замаху на зрадника начебто займалося ГУР в тісній взаємодії з СБУ.

"Блогера планували фізично усунути, поклавши при цьому відповідальність за його вбивство на Росію. Безпосередньо керував операцією Буданов", – кажуть російські пропагандисти. Однак представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України назвав такі повідомлення черговими вкидами.

Безпосередньо Буданов такими дрібницями точно не займається, а коментувати чергові вкиди фашистсько-російських пропагандистів – це лише підтримувати їхні психічні розлади,

– сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року будинок Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова. Так, уночі 24 жовтня в будинок проросійського блогера у містечку Рода-де-Бара кинули декілька подібних сумішей. У мережі також опублікували кадри, як кілька пляшок влучають у фасад будинку. Після цього спалахнула пожежа.

Хто такий Шарій

Шарій – проросійський блогер, який підозрюється в Україні у державній зраді. Про підозру йому оголосили ще у 2021 році. В СБУ наголосили, що він займався протиправною діяльністю в інформаційній сфері, яка шкодила національній безпеці України. Крім того, він виконував завдання іноземних структур.

У липні 2023 року СБУ повідомила нову підозру скандальному блогеру Шарію. Там наголосили, що правоохоронці викрили нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера. У відомстві наголосили, що чоловік особисто підказував російській фсб, як правильно знімати допит і які запитання ставити українським військовополоненим.

Вже після знімання цих постановчих відео, Шарій займався їх монтажем. Зокрема, він вирізав із них "невигідні" для російської влади моменти. "Змонтовані" сюжети Росія потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.