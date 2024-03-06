Про це Шарій розповів у своєму телеграм-каналі. Зрадник України також заявив, що його охорона вже нібито шукає нападників, передає 24 Канал.

Дивіться також СБУ повідомила про підозру соратнику Паші "Мерседеса": його дії координував Шарій

Шарій заявив про "замах" на його життя

Проросійський блогер Шарій у мережі заявив, що в Іспанії буцімто відбувся напад на його машину. На той момент у салоні автомобіля він був разом з дружиною. За словами Шарія, його "намагалися вбити з автомата з глушником".

Щойно в Іспанії відбувся напад на мою машину з використанням автоматичної зброї. Намагалися обстріляти машину. Автомат з глушником,

– заявив Шарій.

Прокремлівський блогер переконаний, що його намагалася вбити група осіб, оскільки "нападники були добре проінформовані й стежили за його пересуванням". Ба більше, Шарій стверджує, що тиждень тому іспанські правоохоронці буцімто отримали інформацію про "підготовку замаху на нього". Блогер заявляє, що силовики отримали інформацію з "прізвищами та обличчями" тих, хто готував напад. Як стверджує Шарій, за замах на його життя нападники мали отримати 100 тисяч євро.

Будинок Шарія закидали коктейлями Молотова

Наприкінці жовтня 2023 року будинок Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова. Так, уночі 24 жовтня в будинок проросійського блогера у містечку Рода-де-Бара кинули декілька коктейлів Молотова.

У мережі також опублікували кадри, як кілька пляшок влучають у фасад будинку. Після цього спалахнула пожежа.

Тоді Шарій почав бідкатися, що "напад" скоїли буцімто через його "журналістську діяльність". Ба більше, він почав просити, щоб йому надали підтримку у Європі. Тоді Шарій стверджував, що "напад" на його будинок стався буцімто через його "розслідування діяльності наркокартелів у Європі".

Зауважимо, Шарій – проросійський блогер, який підозрюється в Україні у державній зраді. Про підозру йому оголосили ще у 2021 році. В СБУ наголосили, що він займався протиправною діяльністю в інформаційній сфері, яка шкодила національній безпеці України. Крім того, він виконував завдання іноземних структур.

У липні 2023 року Шарію повідомили про нову підозру. В СБУ заявили, що проросійський блогер допомагав російській ФСБ робити постановні відео з допитів українських полонених.