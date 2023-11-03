Про це розповіли в Інституті масової інформації 3 листопада, посилаючись на джерела. За їхніми даними, Анатолій Шарій уже відправив організаційний лист низці міжнародних медійних організацій.
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Про що просить Шарій
Як зазначають в ІМІ, у листі проросійський блогер просить, щоб йому надали підтримку. Він заявляє, що йому погрожують. За версією Шарія, причина – "розслідування діяльності наркокартелів у Європі".
Нагадаймо, що 24 жовтня стався інцидент. Тоді будинок проросійського пропагандиста закидали коктейлями Молотова. Сталося це в іспанській Таррагоні, де він зараз мешкає.
Шарій заявив, що є членом Міжнародної федерації журналістів / Фото ІМІ
Власне, у цьому листі Анатолій Шарій зазначив, що він – член Міжнародної федерації журналістів. Крім того, заявив, що "шокований тим, що як журналіст зазнав нападу в Європі".
Зауважимо, що в ІМІ звернулися до Міжнародної федерації журналістів, щоб отримати коментар. Утім, поки його не надали.
Що відомо про атаку на будинок Шарія
- Так, сталося це у містечку Рода-де-Бара, де проросійський блогер зараз мешкає з рідними. Його будинок закидали кількома коктейлями Молотова.
- У мережу виклали відео з камер спостереження. На ньому можна побачити, як декілька пляшок з горючою сумішшю летять у фасад оселі Анатолія Шарія.
- Зауважимо, що йдеться про віллу на березі моря, площею 230 квадратних метрів. Її він придбав у серпні 2019 року. Журналісти, які посилаються на дані на сайтах нерухомості, припустили, що обійшовся цей будинок у майже мільйон євро.
- Власне, у цьому будинку проросійський пропагандист мешкає зі своєю дружиною Ольгою та сином. Звернімо увагу, що це один із найбільших нападів на Шарія за період, який він проживає на території Іспанії.
- Цікаво, що раніше все обмежувалося лише погрозами або мирними протестами проукраїнських активістів під оселею блогера.
Водночас зазначимо, що в Україні Шарій підозрюється у державній зраді. Проросійський блогер, повідомляють у СБУ, займався протиправною діяльністю в інформаційній сфері. Вона шкодила національній безпеці України. Крім того, він виконував завдання іноземних структур.