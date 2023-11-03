Об этом рассказали в Институте массовой информации 3 ноября, ссылаясь на источники. По их данным, Анатолий Шарий уже отправил организационное письмо в ряд международных медийных организаций.
Читайте также СБУ взялась за одиозного экс-адвоката Медведчука и Шария, работающего на оккупантов
О чем просит Шарий
Как отмечают в ИМИ, в письме пророссийский блогер просит, чтобы ему оказали поддержку. Он заявляет, что ему угрожают. По версии Шария, причина – "расследование деятельности наркокартелей в Европе".
Напомним, что 24 октября произошел инцидент. Тогда дом пророссийского пропагандиста забросали коктейлями Молотова. Произошло это в испанской Таррагоне, где он сейчас живет.
Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов / Фото ИМИ
Собственно, в этом письме Анатолий Шарий отметил, что он – член Международной федерации журналистов. Кроме того, заявил, что "шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе".
Заметим, что в ИМИ обратились в Международную федерацию журналистов, чтобы получить комментарий. Впрочем, пока его не предоставили.
Что известно об атаке на дом Шария
- Так, произошло это в городке Рода-де-Бара, где пророссийский блогер сейчас живет с родными. Его дом забросали несколькими коктейлями Молотова.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения. На нем можно увидеть, как несколько бутылок с горючей смесью летят в фасад дома Анатолия Шария.
- Заметим, что речь идет о вилле на берегу моря площадью 230 квадратных метров. Ее он купил в августе 2019 года. Журналисты, ссылающиеся на данные на сайтах недвижимости, предположили, что обошелся этот дом почти в миллион евро.
- По сути, в этом доме пророссийский пропагандист живет со своей женой Ольгой и сыном. Обратим внимание, что это один из самых больших нападений на Шария за период, проживающий на территории Испании.
- Интересно, что раньше все ограничивалось лишь угрозами или мирными протестами проукраинских активистов под домом блоггера.
В то же время отметим, что в Украине Шарий подозревается в государственной измене. Пророссийский блогер, сообщают в СБУ, занимался противоправной деятельностью в информационной сфере. Она вредила национальной безопасности Украины. Кроме того, он выполнял задачи иностранных структур.