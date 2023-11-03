Об этом рассказали в Институте массовой информации 3 ноября, ссылаясь на источники. По их данным, Анатолий Шарий уже отправил организационное письмо в ряд международных медийных организаций.

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О чем просит Шарий

Как отмечают в ИМИ, в письме пророссийский блогер просит, чтобы ему оказали поддержку. Он заявляет, что ему угрожают. По версии Шария, причина – "расследование деятельности наркокартелей в Европе".

Напомним, что 24 октября произошел инцидент. Тогда дом пророссийского пропагандиста забросали коктейлями Молотова. Произошло это в испанской Таррагоне, где он сейчас живет.



Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов / Фото ИМИ

Собственно, в этом письме Анатолий Шарий отметил, что он – член Международной федерации журналистов. Кроме того, заявил, что "шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе".

Заметим, что в ИМИ обратились в Международную федерацию журналистов, чтобы получить комментарий. Впрочем, пока его не предоставили.

Что известно об атаке на дом Шария

Так, произошло это в городке Рода-де-Бара, где пророссийский блогер сейчас живет с родными. Его дом забросали несколькими коктейлями Молотова.

В сеть выложили видео с камер наблюдения. На нем можно увидеть, как несколько бутылок с горючей смесью летят в фасад дома Анатолия Шария.

Заметим, что речь идет о вилле на берегу моря площадью 230 квадратных метров. Ее он купил в августе 2019 года. Журналисты, ссылающиеся на данные на сайтах недвижимости, предположили, что обошелся этот дом почти в миллион евро.

По сути, в этом доме пророссийский пропагандист живет со своей женой Ольгой и сыном. Обратим внимание, что это один из самых больших нападений на Шария за период, проживающий на территории Испании.

Интересно, что раньше все ограничивалось лишь угрозами или мирными протестами проукраинских активистов под домом блоггера.

В то же время отметим, что в Украине Шарий подозревается в государственной измене. Пророссийский блогер, сообщают в СБУ, занимался противоправной деятельностью в информационной сфере. Она вредила национальной безопасности Украины. Кроме того, он выполнял задачи иностранных структур.