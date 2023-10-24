С 2019 года пропагандист с семьей живет в Испании в городе Рода-де-Бара. В прошлом году его задержали по подозрению в госизмене, но затем испанский суд выпустил Шария с подпиской о невыезде.
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Атака на дом Шария
Ночью 24 октября в дом Анатолия Шария в городке Рода-де-Бара бросили несколько коктейлей Молотова. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как несколько бутылок с горючей смесью летят в фасад дома блогера.
Речь идет о вилле площадью 230 квадратных метров на берегу моря, приобретенной в августе 2019 года. Журналисты, опираясь на данные сайтов недвижимости, предполагали, что цена дома составляет около миллиона евро.
Пророссийский пропагандист проживает там вместе с супругой Ольгой и сыном. Это один из самых масштабных нападений на Анатолия Шария за время пребывания в Испании. Раньше все ограничивалось угрозами или мирными протестами проукраинских активистов под его домом.
Коктейли Молотова летят в виллу Шария: смотрите видео
Что известно о деятельности Шария
- Анатолий Шарий – пророссийский блогер, которому еще в 2021 году СБУ выдвинула обвинения в государственной измене. Сообщается, что он осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что пропагандист действовал по заказу российских структур.
- В частности, Департамент государственной безопасности Литвы утверждает, что у Шария есть прямые контакты с администрацией Путина. Там подчеркнули, что деятельность пропагандиста является не его политической позицией, а исполнением вражеских задач.
- В 2019 году Анатолий Шарий создал партию в свою честь и пытался пройти в Раду, однако неудачно. В июне 2022 года деятельность этой политсилы запретили, что явилось реакцией на угрозу нацбезопасности. В частности, известно о сотнях коллаборантов, которые были частью этой партии.