З 2019 року пропагандист із сім'єю живе в Іспанії у містечку Рода-де-Бара. Минулого року його затримали за підозрою у держзраді, але потім іспанський суд випустив Шарія з підпискою про невиїзд.
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Атака на дім Шарія
Вночі 24 жовтня в будинок Анатолія Шарія у містечку Рода-де-Бара кинули декілька коктейлів Молотова. На опублікованому відео з камер спостереження видно, як декілька пляшок з горючою сумішшю летять у фасад домівки блогера.
Мова йде про віллу площею 230 квадратних метрів на березі моря, яку той придбав у серпні 2019 року. Журналісти, опираючись на дані на сайтах нерухомості, припускали, що ціна будинку складає близько мільйона євро.
Проросійський пропагандист проживає там разом з дружиною Ольгою та сином. Це один з найбільших нападів на Анатолія Шарія за час перебування в Іспанії. Раніше все обмежувалося погрозами або мирними протестами проукраїнських активістів під його будинком.
Коктейлі Молотова летять у віллу Шарія: дивіться відео
Що відомо про діяльність Шарія
- Анатолій Шарій – проросійський блогер, якому ще у 2021 році СБУ висунула звинувачення у державній зраді. Повідомляється, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що пропагандист діяв на замовлення російських структур.
- Зокрема, Департамент державної безпеки Литви переконує, що Шарій має прямі контакти з адміністрацією Путіна. Там наголосили, що діяльність пропагандиста є не його політичною позицією, а виконанням ворожих завдань.
- У 2019 році Анатолій Шарій створив партію на свою честь і намагався пройти до Ради – проте невдало. У червні 2022 року діяльність цієї політсили заборонили, що стало реакцією на загрозу нацбезпеці. Зокрема, відомо про сотні колаборантів, які були частиною цієї партії.